Formula 1, sempre più vicino il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes. Per il britannico un biennale da 45 milioni a stagione (Di domenica 7 febbraio 2021) Si sta per chiudere la querelle che ha tenuto col fiato sospeso gli appassionati della Formula1: Lewis Hamilton sta per rinnovare con la Mercedes. Il campione del mondo in carica, secondo quanto riporta Sky Sport, firmerà a breve un biennale da 45 milioni a stagione. A darne notizia è il giornalista Roberto Chinchero: "La sua presenza la do per scontata al via del prossimo campionato e non credo che Mercedes si farà imporre una clausola sulla scelta del secondo pilota perché non è nella loro filosofia e credo non lo sia nemmeno nella filosofia di Hamilton. Però si sono dette tante cose, e quando i protagonisti non parlano, lasciano campo aperto alle speculazioni. E' una questione di retribuzione e probabilmente di durata. Mi aspetto un ...

