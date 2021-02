Firmato Protocollo Direzione Centrale della Polizia Criminale ed Eurispes (Di domenica 7 febbraio 2021) È stato Firmato nel corso di un videoincontro il Protocollo d’intesa finalizzato a implementare la collaborazione fra la Direzione Centrale della Polizia Criminale, Ente a connotazione interforze (vi presta servizio personale di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria), e l’Eurispes (Istituto di Studi Politici Economici e Sociali). Condividendo il medesimo obiettivo di studio e di analisi, il Protocollo siglato dal Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia Criminale, e dal Prof. Gian Maria Fara, Presidente ... Leggi su leurispes (Di domenica 7 febbraio 2021) È statonel corso di un videoincontro ild’intesa finalizzato a implementare la collaborazione fra la, Ente a connotazione interforze (vi presta servizio personale didi Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ePenitenziaria), e l’(Istituto di Studi Politici Economici e Sociali). Condividendo il medesimo obiettivo di studio e di analisi, ilsiglato dal Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore GeneralePubblica Sicurezza – Direttore, e dal Prof. Gian Maria Fara, Presidente ...

