Festival di Sanremo: fibrillazione per la presenza di Vanessa Incontrada (Di lunedì 8 febbraio 2021) Manca davvero poco all'accensione delle luci sul palco dell'Ariston, il Festival di Sanremo andrà in onda dal 2 al 6 marzo e, anche se ormai c'è l'ufficialità dell'assenza del pubblico, l'attesa è tanta e la voglia di cantare per gli artisti in gara è tanta. Mentre l'organizzazione va avanti, Amadeus continua a dare qualche piccola anticipazione in merito a chi ci sarà e non ci sarà. Fino ad ora ci sono diverse certezze; ad esempio Achille Lauro sarà ospite fisso tutte le sere, ci sarà Ibrahimovic, anche se recentemente ne è stata chiesta l'esclusione, ci sarà anche Naomi Campbell… In questi giorni di toto-nomi, è stato confermato il grande ritorno del maestro Beppe Vessicchio, senza il quale non si può parlare di Festival, e Ornella Vanoni. C'è però un nome che continua a tornare, e che era stato accoratamente richiesto dai ...

