Festa in un ristorante come se il Covid non esistesse | si canta e si balla senza mascherine

magicadespell78 : @ex59754699 @robsalnitro No, i matrimoni una volta erano molto più veloci. Si metteva da parte la dote, niente rist… - plasto1tweet : @madddalena Cena al ristorante con una 50ina di amici. Bella festa. - MariaErrichiel5 : RT @cucinottamarghe: — #versinliberta #SalaLettura #6febbraio2021 Nei momenti di solitudine, di quelli che capitano a tutte. A una festa,… - marinellibar : Leggo di una cena clandestina a Monza scoperta perché insospettiti dalle auto parcheggiate fuori dal ristorante. Io… - gighea : RT @cucinottamarghe: — #versinliberta #SalaLettura #6febbraio2021 Nei momenti di solitudine, di quelli che capitano a tutte. A una festa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa ristorante

Leggo.it

Il teatro dellaè in un, in via Cagliari. Il tema è Cuba. Gli ospiti sono 'speciali': due cantanti invitati per intrattenere gli ospiti . Unaclandestina? All'apparenza ......della stazione di Montelupo Fiorentino hanno sanzionato due titolari di un bar/operante ... zona Colleramole, dove si stava svolgendo una. A seguito dei controlli sono stati multati il ...Musica cubana e si balla. Al chiuso, senza mascherine in quella che potrebbe sembrare una normale domenica di febbraio. Siamo nel cuore di Roma, nel quartiere Salario tra via di Nomentana ...Covid. San Valentino: idee e proposte per una 'festa in giallo. 'Ristoranti chiusi a cena, tante alternative, domina ordine online ROMA, 07 FEB - Niente fuga romantica al ristorante con cena a lume ...