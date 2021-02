Ferrari | sale a 7 500 euro lordi il premio competitività per ogni dipendente

(Di domenica 7 febbraio 2021)«continua a investire per rafforzare il suo sistema di welfare aziendale, riconoscendo e valorizzando il contributo delle proprie persone anche in un anno complesso per la pandemia da Covid-19». E...

statodelsud : Ferrari integra il Premio ‘Competitività’, che sale a 7.500 euro per ogni dipendente - Pino__Merola : Ferrari integra il Premio ‘Competitività’, che sale a 7.500 euro per ogni dipendente -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari sale

Gazzetta del Sud

continua a investire per rafforzare il suo sistema di welfare aziendale, riconoscendo e valorizzando il contributo delle proprie persone anche in un anno complesso per la pandemia da Covid - ...integra il Premio 'Competitività', chea 7.500 euro per ogni dipendenteFerrari «continua a investire per rafforzare il suo sistema di welfare aziendale, riconoscendo e valorizzando il contributo delle proprie persone anche in un ...Durante queste sette settimane i dipendenti, la cui mansione era incompatibile con il lavoro a distanza, hanno ricevuto regolare stipendio, senza nessun ricorso agli ammortizzatori sociali ma con perm ...