Femminicidio a Palermo, cantante 32enne uccisa in casa: ha ferite d’arma da taglio. Il marito 37enne ascoltato dai carabinieri (Di domenica 7 febbraio 2021) Una donna di 32 anni, è stata uccisa in casa a Palermo. I carabinieri hanno trovato il corpo nel bagno dell’abitazione con diverse ferite di arma da taglio. La vittima è Piera Napoli, cantante neomelodica, mamma di tre figli. In caserma il marito di 37 anni, Salvatore Baglione, che è stato ascoltato dai militari. Sul luogo, nel quartiere Cruillas, i carabinieri di Palermo che stanno conducendo le indagini. Secondo il giornale di Sicilia sarebbe stato sequestrato un coltello da cucina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Una donna di 32 anni, è statain. Ihanno trovato il corpo nel bagno dell’abitazione con diversedi arma da. La vittima è Piera Napoli,neomelodica, mamma di tre figli. In caserma ildi 37 anni, Salvatore Baglione, che è statodai militari. Sul luogo, nel quartiere Cruillas, idiche stanno conducendo le indagini. Secondo il giornale di Sicilia sarebbe stato sequestrato un coltello da cucina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Femminicidio a Palermo, cantante 32enne uccisa in casa: ha ferite d’arma da taglio. Il marito 37enne ascoltato dai car… - fattoquotidiano : Femminicidio a Palermo, cantante 32enne uccisa in casa: ha ferite d’arma da taglio. Il marito 37enne ascoltato dai… - baffi65 : Ormai quasi non fanno più notizia e invece è necessario continuare a gridarlo forte: #bastaviolenzacontroledonne… - DirettaSicilia : Femminicidio a Palermo, 32enne trovata morta in casa, - NewSicilia : #Femminicidio a #Palermo, vittima una donna di 32 anni. Il cadavere è stato ritrovato in bagno #Newsicilia -