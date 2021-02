“Fatta fuori”. Ornella Vanoni, stoccata durissima alla Rai. Cosa c’è dietro l’allontanamento della cantautrice dalla tv (Di domenica 7 febbraio 2021) Ornella Vanoni, la notizia fa il giro del web alla velocità della luce. Ben 65 anni di carriera per un’artista che continua a collezionare successi. Non ultimo il suo ultimo album, Unica, in cui vanta la collaborazione di tanti altri cantanti celebri, come Francesco Gabbani che ha firmato il suo singolo, Un sorriso dentro al pianto. E per Ornella Vanoni arriva anche un’altra novità. Confermata la sua presenza ma solo come ospite della nuova edizione del Festival della musica italiana. Amadeus ha confermato tutto e per questo Sanremo 2021 vedremo la celebrità salire sul palco dell’Ariston durante una delle cinque serate della gara che quest’anno raggiungerà la quarta partecipazione di fila alla kermesse canora. Infatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 febbraio 2021), la notizia fa il giro del webvelocitàluce. Ben 65 anni di carriera per un’artista che continua a collezionare successi. Non ultimo il suo ultimo album, Unica, in cui vanta la collaborazione di tanti altri cantanti celebri, come Francesco Gabbani che ha firmato il suo singolo, Un sorriso dentro al pianto. E perarriva anche un’altra novità. Confermata la sua presenza ma solo come ospitenuova edizione del Festivalmusica italiana. Amadeus ha confermato tutto e per questo Sanremo 2021 vedremo la celebrità salire sul palco dell’Ariston durante una delle cinque serategara che quest’anno raggiungerà la quarta partecipazione di filakermesse canora. Infatti ...

poliziadistato : Davide ce l’ha fatta! Questo guerriero di 3 anni ha vinto la sua personale battaglia e finalmente torna a casa Fuor… - Francy11412804 : RT @whatanightx: Io comunque la vedo proprio come MTR ormai si senta fuori posto in quella casa, non sa più cosa dire che viene fatta passa… - Villinho69 : @pellifranz @ZZiliani @RaiSport @RaiRadio1 Repice Juventino??? L' hai fatta fuori dal vaso....fai ancora in tempo a… - whatanightx : Io comunque la vedo proprio come MTR ormai si senta fuori posto in quella casa, non sa più cosa dire che viene fatt… - candemm_forever : @nymphetvs ancora?Il gf non è fatto solo di questo,La storia dentro i reality non se la sarebbe mai fatta ,al contr… -