Extraction | trama e trailer del film in onda domenica 7 febbraio su 20

(Di domenica 7 febbraio 2021)delin2021 alle 21:10 su 20.sul canale 20 andrà inil”. Diretto da Steven C. Miller, con Bruce Willis e Kellan Lutz nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su 20. Ilè uscito al cinema nel 2015 solo in alcuni mercati, e ha incassato poco più di 710 mila dollari. Ilin Italia è arrivato direttamente in home-video e poi in tv. Ecco un: ??, laHarry Turner lavora per la CIA come suo padre Leonard. Vuole fare ricerche ...

Ultime Notizie dalla rete : Extraction trama

... Terence Hill, Harold Bergman, Bud Spencer, April Clough, Dary ReisNon c'è due senza quattro ...30 Rete 4 Deadpool 2 - 21:25 Italia 1 Il Curioso Caso di Benjamin Button - 21:10 Iris- ...Tutto però è troppo canonico, non esce quasi mai dagli schemi e soprattutto ladi base è ... Un po' come in Tyler Rake "di Sam Hargrave, qui il regista cerca di far emergere la ...The Transporter in onda su Italia 1 oggi, 1 febbraio, dalle 21:20. Nel cast Jason Statham, Shu Qi. Il cast del film ...Applausi per Netflix! Dopo “Triple Frontier” con il sempre eccezionalmente performante Ben Affleck, ecco un altro bel salto a piè pari nell'action attraverso il cine-adattamento, da parte del novizio ...