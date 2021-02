Esondazione in India, sale a 200 il numero di dispersi – VIDEO (Di domenica 7 febbraio 2021) Esondazione in India, tragedia terribile dopo la caduta di un ghiaccio e bilancio drammatico. Ecco le immagini terrificanti dal Uttarakhand. Esondazione in India, aumenta drasticamente il numero di dispersi. Come infatti riferisce la polizia dello Stato dell’Uttarakhand, sono almeno 200 le persone sparite dopo che un pezzo di ghiaccio Himalaya è caduto nel fiume causando L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 febbraio 2021)in, tragedia terribile dopo la caduta di un ghiaccio e bilancio drammatico. Ecco le immagini terrificanti dal Uttarakhand.in, aumenta drasticamente ildi dispersi. Come infatti riferisce la polizia dello Stato dell’Uttarakhand, sono almeno 200 le persone sparite dopo che un pezzo di ghiaccio Himalaya è caduto nel fiume causando L'articolo proviene da Inews.it.

