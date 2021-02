"Era molto innamorata e vedeva in me una rivale". Marina ricorda Taricone e lancia una frecciata a Cristina (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella puntata del 7 febbraio di Domenica Live si è parlato di Grande Fratello. Barbara d'Urso ha omaggiato Pietro Taricone, scomparso nel 2010. Durante il ricordo di Taricone Barbara d'Urso ha svelato un aneddoto riguardo la partecipazione dell'ex concorrente in un suo programma, Uno Due Tre Stalla, in qualità di presidente di giuria: “Che ricordi meravigliosi, ho passato settimane per convincerlo. Voleva fare solo cinema e non televisione. C'era un bel rapporto d'amicizia e, quindi, ha deciso di farlo”, ha confessato la conduttrice. Ospite della d'Urso anche Marina La Rosa che ha svelato che con Pietro Taricone non c'è mai stato un bacio né durante il Grande Fratello né una volta fuori dalla Casa. La donna si è definita come un elemento disturbatore in quel contesto agli occhi della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella puntata del 7 febbraio di Domenica Live si è parlato di Grande Fratello. Barbara d'Urso ha omaggiato Pietro, scomparso nel 2010. Durante il ricordo diBarbara d'Urso ha svelato un aneddoto riguardo la partecipazione dell'ex concorrente in un suo programma, Uno Due Tre Stalla, in qualità di presidente di giuria: “Che ricordi meravigliosi, ho passato settimane per convincerlo. Voleva fare solo cinema e non televisione. C'era un bel rapporto d'amicizia e, quindi, ha deciso di farlo”, ha confessato la conduttrice. Ospite della d'Urso ancheLa Rosa che ha svelato che con Pietronon c'è mai stato un bacio né durante il Grande Fratello né una volta fuori dalla Casa. La donna si è definita come un elemento disturbatore in quel contesto agli occhi della ...

