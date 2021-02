Elodie e Emma da amiche al gelo | perché hanno litigato?

(Di domenica 7 febbraio 2021)– Solonotizie24L’avventura nella scuola di Amici perha visto nascere non solo la sua grande carriera da cantante ma anche l’amicizia che per diverso tempo l’ha legata aMarrone, un rapporto che ha anche attraversato una profonda crisi.le due artisteMarrone eddiverse cose in comune, sono due donne molto forti e artiste dal fantastico talento segnato dalla voce che le rende riconoscibili tra un milione di altri artisti. Le due cantanti si sono incontrare nella scuola di Amici nel 2015, quandoera coach della squadra bianca edera tra le papabili vincitrici della dell’edizione in questione. ...

Come autore firma canzoni per Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Michele Bravi,, Zero Assoluto, Max Pezzali, Moreno, Marco Masini, Raige,, e collabora con artisti come Jack ...... J - Ax, Guè Pequeno, i Tiromancino, i Pinguini Tattici Nucleari, Fedez, i Negramaro,, Gaia, ... Lunedì prossimo sarà ospite, dalle 21,in una versione live speciale e acustica in esclusiva ...L’immancabile appuntamento con la grande musica italiana live è tutti i lunedì sera su RTL 102.5: lunedì 8 febbraio ospite sarà Emma, una delle cantanti più amate, apprezzate e più di grande successo ...L’immancabile appuntamento con la grande musica italiana live è tutti i lunedì sera solo su RTL 102.5 in diretta in radiovisione, in streaming su rtl.it e sull'app ...