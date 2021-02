È ufficiale, il Presidente ha firmato l’ordinanza: zona rossa (Di domenica 7 febbraio 2021) Cosa si può fare in zona rossa L'ordinanza del Presidente, oltre alle norme Dpcm per la fascia rossa, in primis la chiusura di bar, ristoranti e negozi e il divieto di spostamento fuori dal Comune di residenza, prevede che nelle zone individuate saranno sospesi tutti i servizi socioeducativi per la prima infanzia, fino a 36 mesi di età, pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, mentre le altre scuole svolgeranno esclusivamente le lezioni con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o "in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali". Ancora, è stato disposto il divieto di consumazione di ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 febbraio 2021) Cosa si può fare inL'ordinanza del, oltre alle norme Dpcm per la fascia, in primis la chiusura di bar, ristoranti e negozi e il divieto di spostamento fuori dal Comune di residenza, prevede che nelle zone individuate saranno sospesi tutti i servizi socioeducativi per la prima infanzia, fino a 36 mesi di età, pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, mentre le altre scuole svolgeranno esclusivamente le lezioni con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o "in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali". Ancora, è stato disposto il divieto di consumazione di ...

doctormaw : Il rispetto per le istituzioni lo si misura anche da questo. Comizio politico di ASS in Piazza Colonna e non dal pa… - Parween11047338 : @RogerAthom Ma cosa succede se salta fuori che lui aveva ragione? Ormai il presidente è ufficiale...o no? - Dom955558019 : @DavideRicci1973 Anche quello in mezzo ha una condanna x oltraggio al pubblico ufficiale x aver lanciato uova ad pr… - DueMondiNews : La Presidente Tesei ha firmato l’ordinanza #Spoleto #coronavirus - giulio_galli : RT @NotiziarioC: UFFICIALE: Novara, Rullo è il nuovo presidente dopo le dimissioni di Cianci -