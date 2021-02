È nata una nuova droga, il suo nome è Clubhouse, benvenuta! (Di domenica 7 febbraio 2021) In un mondo dove gli umarells e le zdaure trascorrono il loro tempo di qualità su Facebook (e forse su Twitter), i più giovani su Instagram e i giovanissimi su Tik tok e Youtube, ecco all’improvviso arrivare Clubhouse, il social notwork dei fighi di tutte le età, un social classista e geniale che rivoluziona tutto. In questi giorni non si parla d’altro. Accedere a Clubhouse non è facile, devi essere invitato da qualcuno di figo e anche se sei invitato, non è che puoi entrare così, alla chetichella, devi pure avere un iPhone e non un zavaglio di telefono con sistema operativo Android. Incuriosito da tutto questo benessere, sabato mattina ho scaricato l’app e ho chiesto di entrare. Clubhouse mi ha detto “Le faremo sapere”, poi basta. “Vabbè” ho pensato io dal basso dei millemila follower da pezzente che ho, “Sicuramente non sono così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) In un mondo dove gli umarells e le zdaure trascorrono il loro tempo di qualità su Facebook (e forse su Twitter), i più giovani su Instagram e i giovanissimi su Tik tok e Youtube, ecco all’improvviso arrivare, il social notwork dei fighi di tutte le età, un social classista e geniale che rivoluziona tutto. In questi giorni non si parla d’altro. Accedere anon è facile, devi essere invitato da qualcuno di figo e anche se sei invitato, non è che puoi entrare così, alla chetichella, devi pure avere un iPhone e non un zavaglio di telefono con sistema operativo Android. Incuriosito da tutto questo benessere, sabato mattina ho scaricato l’app e ho chiesto di entrare.mi ha detto “Le faremo sapere”, poi basta. “Vabbè” ho pensato io dal basso dei millemila follower da pezzente che ho, “Sicuramente non sono così ...

