Durazzano | nuovo stop delle lezioni per la scuola media | il comunicato

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Si allunga la listascuole sannite che devono interrompere il proprio ciclo di lezione dalla riapertura ad oggi. Stavolta tocca alladiche dovrà stare chiusa per due giorni per le operazioni di sanificazione. Questo ildell’amministrazione durazzanese. “Il Sindaco Alessandro Crisci, dopo alcuni contatti intercorsi con la Dott.ssa Di Maio, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 Sant’Agata de’ Goti, comunica che l’Istituto ha provveduto ad emettere un avviso di chiusura delladiper intervento di sanificazione nella giornata di domani Lunedì 8 e di Martedì 9 Febbraio 2021. Le, si legge ...

