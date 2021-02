Dramma sulla A14 | muoiono tre persone | tra le vittime Betty | 63enne dedita al trasporto di animali destinati all’adozione

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Un grave incidente avvenuto questa mattina presto alle 5.30,A14 tra Pesaro e Cattolica verso Bologna, è costato la vita ad una nota staffettista, Elisabetta Barbieri, all’autista del camion, e ad una terza persona che era rimasta gravemente ferita. La donna, nota come, aveva 63 anni ed era residente a Rho nel Milanese. Di mestiere portava gliabbandonati o non più desiderati alle famiglie che avevano deciso di adottarli. Non ce l’ha fatta anche un cucciolo di pastore tedesco in viaggio verso la sua nuova famiglia. I volontari e le Guardie Zoofile dell’Enpa di Pesaro si sono subito recati sul posto per aiutare a mettere in sicurezza gli. Tanti i volontari di tutte le associazioniste accorsi immediatamente. I gatti sono ripartiti poco dopo alla volta ...