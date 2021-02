Donna di 47 anni inseguita e accoltellata per strada nel Milanese: morta in ospedale. Aperto fascicolo per omicidio volontario (Di domenica 7 febbraio 2021) inseguita in strada, in pieno giorno, poi accoltellata cinque volte, tre alla schiena e due alle gambe. Una Donna di 47 anni è morta in ospedale dopo aver subito questo pomeriggio un’aggressione per strada a Pedriano di San Giuliano Milanese, in provincia di Milano. La Donna, una prostituta, è stata immediatamente soccorsa: il 118 l’ha trovata riversa a terra. Trasportata d’urgenza all’Humanitas di Rozzano, è morta dopo un disperato intervento chirurgico Secondo quanto riferito da alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine, la Donna era inseguita da un “uomo vestito di nero”. Ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto non lo hanno trovato. Le forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021)in, in pieno giorno, poicinque volte, tre alla schiena e due alle gambe. Unadi 47indopo aver subito questo pomeriggio un’aggressione pera Pedriano di San Giuliano, in provincia di Milano. La, una prostituta, è stata immediatamente soccorsa: il 118 l’ha trovata riversa a terra. Trasportata d’urgenza all’Humanitas di Rozzano, èdopo un disperato intervento chirurgico Secondo quanto riferito da alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine, laerada un “uomo vestito di nero”. Ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto non lo hanno trovato. Le forze ...

