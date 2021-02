DONALD J. TRUMP É ANCORA IL PRESIDENTE DEGLI USA ? ECCO GLI INDIZI. (Di domenica 7 febbraio 2021) Di INDIZI ne abbiamo ricevuti tanti fin dal giorno della più strana inaugurazione presidenziale mai accaduta nella storia della Repubblica Americana, lo scorso 20 gennaio.Per non parlare delle prime immagini del pupazzo Biden che firmava Ordini Esecutivi in bianco, senza capire cosa stesse facendo, negli studi televisivi della Castle Rock in cui era stata riprodotta la stanza ovale della Casa Bianca, che da lungo tempo ormai rimane al buio di notte in una Washington DC totalmente blindata con decine di migliaia di militari e pullman che vanno e vengono. La portavoce stessa della White House, Jen Psaki più di una volta non ha saputo rispondere alle domande della stampa sulla presenza e sulle attività del suo datore di lavoro, diventando famosa per i suoi “Circle Back” e di certo dal giorno dell’inaugurazione Biden non si vede in giro e non per motivi di Covid o perché ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 7 febbraio 2021) Dine abbiamo ricevuti tanti fin dal giorno della più strana inaugurazione presidenziale mai accaduta nella storia della Repubblica Americana, lo scorso 20 gennaio.Per non parlare delle prime immagini del pupazzo Biden che firmava Ordini Esecutivi in bianco, senza capire cosa stesse facendo, negli studi televisivi della Castle Rock in cui era stata riprodotta la stanza ovale della Casa Bianca, che da lungo tempo ormai rimane al buio di notte in una Washington DC totalmente blindata con decine di migliaia di militari e pullman che vanno e vengono. La portavoce stessa della White House, Jen Psaki più di una volta non ha saputo rispondere alle domande della stampa sulla presenza e sulle attività del suo datore di lavoro, diventando famosa per i suoi “Circle Back” e di certo dal giorno dell’inaugurazione Biden non si vede in giro e non per motivi di Covid o perché ...

