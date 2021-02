Donadoni: «Pirlo alla Juventus? So cosa aspettarmi» (Di domenica 7 febbraio 2021) Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della Nazionale, ha parlato di Andrea Pirlo e del suo ruolino di marcia alla Juventus Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della Nazionale, parla del ruolino di marcia di Andrea Pirlo nella sua prima stagione da allenatore della Juventus. Le parole nel corso di “90° minuto” su Rai Sport. «Pirlo è alla prima esperienza in un club così importante ma credo stia cercando di portare la sua filosofia di gioco e da qui può solo migliorare. Dobbiamo aspettarci una bella seconda parte di campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Roberto, ex commissario tecnico della Nazionale, ha parlato di Andreae del suo ruolino di marciaRoberto, ex commissario tecnico della Nazionale, parla del ruolino di marcia di Andreanella sua prima stagione da allenatore della. Le parole nel corso di “90° minuto” su Rai Sport. «prima esperienza in un club così importante ma credo stia cercando di portare la sua filosofia di gioco e da qui può solo migliorare. Dobbiamo aspettarci una bella seconda parte di campionato». Leggi su Calcionews24.com

