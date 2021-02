Domenica In | vaccini anti Covid | il punto della situazione | parla il virologo Pregliasco

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ospite aIn, ilFabriziofa ilsulla: quando saranno disponibili e come comportarsi. La luce in fondo al tunnel sembra intravedersi: lo dichiara il professor Fabriziodurante il suo intervento aIn. Nonostante ciò, è necessario non abbassare la guardia: ogni contatto interpersonale può essere causa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

In Toscana sono 138.618 i casi di positività al Coronavirus da inizio pandemia, 668 in più rispetto a ieri (658 confermati con ...Ospite a Domenica In, il virologo Fabrizio Pregliasco fa il punto sulla situazione vaccini: quando saranno disponibili e come comportarsi.