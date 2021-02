Domenica In: Nunzia De Girolamo, l’emozione per la figlia e i nuovi progetti in tv (Di domenica 7 febbraio 2021) La nuova puntata di Domenica In è stata costellata di grandissime sorprese: nel corso dell’appuntamento con lo show di Mara Venier, abbiamo avuto modo di assistere ad interviste molto interessanti, come quella che ha visto protagonista Nunzia De Girolamo. Pronta al suo esordio come conduttrice, si è raccontata a tutto tondo e non ha potuto trattenere l’emozione davanti a delle immagini speciali. Dopo averci fatto sorridere con l’inaspettato duo formato da Giorgio Panariello e Marco Giallini, zia Mara ha deciso di regalarci un momento di grande commozione. In apertura della sua intervista a Nunzia, infatti, ha mandato in onda una clip dedicata alla piccola Gea, nata dall’amore della De Girolamo per suo marito Francesco Boccia. “Il dolore più grande, in questa pandemia, è stata la ... Leggi su dilei (Di domenica 7 febbraio 2021) La nuova puntata diIn è stata costellata di grandissime sorprese: nel corso dell’appuntamento con lo show di Mara Venier, abbiamo avuto modo di assistere ad interviste molto interessanti, come quella che ha visto protagonistaDe. Pronta al suo esordio come conduttrice, si è raccontata a tutto tondo e non ha potuto tratteneredavanti a delle immagini speciali. Dopo averci fatto sorridere con l’inaspettato duo formato da Giorgio Panariello e Marco Giallini, zia Mara ha deciso di regalarci un momento di grande commozione. In apertura della sua intervista a, infatti, ha mandato in onda una clip dedicata alla piccola Gea, nata dall’amore della Deper suo marito Francesco Boccia. “Il dolore più grande, in questa pandemia, è stata la ...

angelofavignan : Me licenziano e prossima domenica trovi Nunzia de Girolamo ?????? #DomenicaIn - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai1 ‘Domenica In’ con Mara Venier – Tra gli ospiti Giorgio Panariello, Marco Giallini, Costantino D… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai1 ‘Domenica In’ con Mara Venier – Tra gli ospiti Giorgio Panariello, Marco Giallini, Costantino D… - bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER ACCOGLIE GIORGIO PANARIELLO, NUNZIA DE GIROLAMO E COSTANTINO DELLA GHERARDESCA - titzbiltz : @Agricolturabio1 @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15… -