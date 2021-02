Domenica In, Costantino Della Gherardesca si racconta tra amore e lavoro (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel salotto di Domenica In di Mara Venier presente anche Costantino Della Gherardesca, giudice de “Il cantante mascherato” Costantino Della Gherardesca è uno dei componenti la giuria de “Il cantante mascherato”, il programma del venerdì sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci e che appassiona il pubblico italiano intento a scoprire quale artista o musicista si cela sotto il travestimento. Ospite di Mara Venier, Costantino Della Gherardesca si è confessato tra l’adolescenza, l’amore e i suoi tormenti attuali. Ha raccontato di essere stato un bambino fortunato in una famiglia cosmopolita, ma che le difficoltà sono arrivate quando è diventato adolescente ed era consapevole di essere ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel salotto diIn di Mara Venier presente anche, giudice de “Il cantante mascherato”è uno dei componenti la giuria de “Il cantante mascherato”, il programma del venerdì sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci e che appassiona il pubblico italiano intento a scoprire quale artista o musicista si cela sotto il travestimento. Ospite di Mara Venier,si è confessato tra l’adolescenza, l’e i suoi tormenti attuali. Hato di essere stato un bambino fortunato in una famiglia cosmopolita, ma che le difficoltà sono arrivate quando è diventato adolescente ed era consapevole di essere ...

zazoomblog : Domenica In Costantino Della Gherardesca e l’AIDS: il drammatico racconto - #Domenica #Costantino #Della - marikaamvn : Che voglia di abbracciare Costantino Della Gherardesca che per un momento aveva creduto di vedere i bts a domenica… - _jaeseumin : Costantino HA PARLATO BREVEMENTE DEL KPOP A “DOMENICA IN” DA ZIA MARA LMAOOOOOO - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai1 ‘Domenica In’ con Mara Venier – Tra gli ospiti Giorgio Panariello, Marco Giallini, Costantino D… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai1 ‘Domenica In’ con Mara Venier – Tra gli ospiti Giorgio Panariello, Marco Giallini, Costantino D… -