Dogecoin: perchè se ne parla così tanto?

Dogecoin: perché si sta parlando tanto di questa criptovaluta? Se ti stai facendo questa domanda, l'articolo nelle prossime righe fa per te e ti permetterà di scoprire alcune informazioni preziose sulla valuta digitale del momento.

Dogecoin ed Elon Musk: ecco cosa sapere

Dogecoin è una criptovaluta che, tra il 4 e il 5 febbraio 2021, ha guadagnato il 300%, portando Robinhood a decidere il blocco delle transazioni. A cosa è dovuto questo boom? La risposta è da ricondurre a un nome che, da solo, racconta un mondo dal punto di vista dell'innovazione: Elon Musk. Il CEO di Tesla e Space X ha prima di tutto parlato di Dogecoin sul social del momento, ossia Clubhouse e, successivamente, l'ha citata su Twitter, interrompendo un silenzio di qualche giorno arrivato dopo un post

Ultime Notizie dalla rete : Dogecoin perchè Valore Dogecoin: +58% in 24 ore, Musk infiamma i social trader

Valore Dogecoin: perchè è tornato a salire? Come si spiega il ritorno massiccio degli acquisti su Dogecoin? E' plausibile che dietro al rally ci possano essere i social trader. La cronaca degli ...

Dogecoin, la criptovaluta nata per gioco che Reddit ha spedito 'sulla luna'

Qualcuno chiami Melvin Capital" il fondo hedge che deteneva grosse posizioni corte su Game Stop, "e gli dica di comprare Dogecoin. Hanno bisogno di riempire anche le nostre di tasche". Un altro ...

