Diamo un futuro a Martina | gara di solidarietà per la bambina che ha visto morire i genitori

AGI - "Diamo un futuro a Martina". E' l'appello lanciato per una raccolta di fondi su GoFundMe, dagli amici di Valeria Coletta e Fabrizio Martino Marchi, i coniugi milanesi morti precipitando in un dirupo sulla Presolana, in provincia di Brescia, domenica scorsa davanti agli occhi di Martina, la loro figlia di 5 anni. Fino a venerdì 5 febbraio le donazioni sono state più di 8mila per un totale di oltre 330mila euro. L'obiettivo è quello di arrivare almeno a 450 mila euro "Portare avanti la missione di vita" "Questa raccolta nasce per continuare a perseguire la missione di vita di Fabry e Vale - spiegano gli amici che hanno dato vita alla raccolta online - regalare a Martina un futuro felice esattamente come i due genitori erano intenzionati che fosse.

