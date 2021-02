Deva Cassel è sempre più bella: l’orgoglio di mamma Monica Bellucci (Di domenica 7 febbraio 2021) Sguardo magnetico e chioma corvino: Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci, conquista un’altra cover e viene incoronata “musa della moda italiana”. Ad annunciarlo è stata proprio l’attrice italiana che ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui mostra la cover di Elle Francia. Nello scatto mostrato dalla Bellucci, Deva sfoggia un look Prada e si mostra, ancora una volta, in tutta la sua bellezza. Non è la prima volta che la figlia di Monica, nata dal suo amore per Vincent Cassel, apparse sulla copertina della prestigiosa rivista, già nell’ottobre del 2020, l’attrice aveva annunciato il debutto della figlia come cover girl. “Un’altra bellissima cover story questa settimana per la mia Deva”, ha scritto la Bellucci ... Leggi su dilei (Di domenica 7 febbraio 2021) Sguardo magnetico e chioma corvino:, la figlia di, conquista un’altra cover e viene incoronata “musa della moda italiana”. Ad annunciarlo è stata proprio l’attrice italiana che ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui mostra la cover di Elle Francia. Nello scatto mostrato dallasfoggia un look Prada e si mostra, ancora una volta, in tutta la sua bellezza. Non è la prima volta che la figlia di, nata dal suo amore per Vincent, apparse sulla copertina della prestigiosa rivista, già nell’ottobre del 2020, l’attrice aveva annunciato il debutto della figlia come cover girl. “Un’altra bellissima cover story questa settimana per la mia”, ha scritto la...

GDS_it : Prima copertina per #DevaCassel, la figlia di #MonicaBellucci: 'È lei la nuova musa della moda italiana'… - fata_maldestra : @eugenio_zoffili @borghi_claudio @dolcegabbana Ma è Deva Cassel! Com’è cresciuta! - madresuspirioru : photoshoot novo da Deva Cassel ahh ?? - _11_ornella_ : Deva Cassel by Stefano Galuzzi for ELLE France Magazine February 2021 - Daniela_Virzi : Dolce & Gabbana: Ecco Lo Spot con Deva Cassel | Video -