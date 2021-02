(Di domenica 7 febbraio 2021) Quest’oggi, 7 febbraio 2021, rimarrà sicuramente nella storia dello sci di fondo italiano, dopo l’impresa di due nostri connazionali. Infatti nel pomeriggio è arrivata una prestazione di ! I due azzurri sono arrivati davanti a tutti nella team sprint in tecnica libera di sci nordico. Un successo che per l’Italia mancava dal 2018 in questa gara ed è un segnale davvero molto positivo a poche settimane dai Mondiali di fondo, che partiranno il 23 febbraio. CHE GARA E’ STATA PER I NOSTRI DUE ATLETI? Quella di oggi sicuramente è stata una gara praticamente perfetta per i nostri due porta bandiera. Dee Pellegrini da, questo è il primo pensiero che ci è venuto in mente vedendo la strepitosa gara della coppia. I due valdostani nella team sprint di, in Svezia, hanno controllato alla grande per tutta la durata della ...

Eurosport_IT : TRIONFO ITALIA A ULRICEHAMN! ???? Il duo azzurro De Fabiani-Pellegrino conquista la vittoria nella Team Sprint davan… - Coninews : CAPOLAVORO IN COPPA DEL MONDO! ???? Trionfo ad Ulricehamn per Federico #Pellegrino e Francesco De Fabiani nella Team… - Gazzetta_it : #Pellegrino e #DeFabiani show: trionfo nella sprint a coppie - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Pellegrino e #DeFabiani show: trionfo nella sprint a coppie - AnsaTrentinoAA : Sci nordico: Pellegrino-De Fabiani, Italia vince team sprint. A Ulricehamn azzurri super, battute Svizzera e Svezia… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabiani Pellegrino

Un finale super di Federicoe la buona tenuta per tutta la gara di Francesco De, e l'Italia del fondo conquista si prende la vittoria nella Team Sprint a tecnica libera di Ulricehamn, in Svezia. I due azzurri ...Trionfo in Coppa del mondo per Federicoe Francesco Denella team sprint in tecnica libera di sci nordico a Ulricehamn in Svezia . Un successo importante in chiave Mondiali, che scatteranno martedì 23 febbraio a ...De Fabiani e Pellegrino da urlo a Ulricehamn, in Svezia, con uno splendido successo nella team sprint a coppie in Coppa del Mondo.ROMA, 07 FEB - Un finale super di Federico Pellegrino e la buona tenuta per tutta la gara di Francesco De Fabiani, e l'Italia del fondo conquista si prende la vittoria nella Team Sprint a tecnica libe ...