"Davvero imbarazzante": Claudio Amendola, gesto clamoroso: cosa regala alla giovane coppia di C'è posta per te (Di domenica 7 febbraio 2021) L'attore romano Claudio Amendola è stato il grande protagonista di C'è posta per te, lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Amendola era il "regalo" richiesto da Giuseppe per la fidanzata Sara. L'ex interprete dei Cesaroni entra in studio visibilmente sulle spine, e la De Filippi lo prende simpaticamente in giro: "La cosa bella è che ancora ti imbarazzi, ti emozioni". "Non ci si abitua mai a queste dimostrazioni di affetto. È Davvero imbarazzante, ma è bellissimo". La storia di Giuseppe e Sara è commovente. Malato di sclerosi multipla da 9 anni, il ragazzo ha trovato l'amore giovanissimo, a 16 anni, e dopo 11 anni insieme vorrebbero sposarsi. Ma il timore di non potere garantire alla compagna una vita "normale" a causa ...

