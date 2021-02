Daniele Scardina dimentica Diletta Leotta: c’è un nuovo amore? (Di domenica 7 febbraio 2021) L’ex fidanzato di Diletta Leotta sembra abbia dimenticato la conduttrice di Dazn Mentre Can Yaman e Diletta Leotta si sono sentiti pronti a pubblicare la loro prima foto insieme, facendo continuare così i rumors tra chi li vorrebbe già una coppia consolidata e chi li crederebbe colleghi per un nuovo progetto lavorativo, arriva un’indiscrezione. Sembrerebbe, infatti, che Daniele Scardina anche conosciuto come Toretto, abbia dimenticato la conduttrice di Dazn. Accanto a lui, adesso ci sarebbe una nuova fiamma. Nulla di certo ma il primo a dare la notizia o quantomeno a far sorgere curiosità è stato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 che a Libero Quotidiano ha dichiarato: “Nessuno sa che Scardina si è ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 febbraio 2021) L’ex fidanzato disembra abbiato la conduttrice di Dazn Mentre Can Yaman esi sono sentiti pronti a pubblicare la loro prima foto insieme, facendo continuare così i rumors tra chi li vorrebbe già una coppia consolidata e chi li crederebbe colleghi per unprogetto lavorativo, arriva un’indiscrezione. Sembrerebbe, infatti, cheanche conosciuto come Toretto, abbiato la conduttrice di Dazn. Accanto a lui, adesso ci sarebbe una nuova fiamma. Nulla di certo ma il primo a dare la notizia o quantomeno a far sorgere curiosità è stato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 che a Libero Quotidiano ha dichiarato: “Nessuno sa chesi è ...

