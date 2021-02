Dall’Italia agli Usa, così le fake news cinesi hanno fatto il bot (Di domenica 7 febbraio 2021) La disinformazione non vive di sole fake news. I social network sono inondati di bot, profili automatizzati che con cadenza regolare pubblicano notizie false o alterate, solitamente coordinati in una campagna con una regia esterna. La Cina, svela un nuovo studio della società di social media analysis Graphika rilanciato da AP , ne è diventata una delle più prolifiche produttrici al mondo. E le campagne di bot cinesi stanno riscuotendo un certo successo. L’ultima serie di post e video che Graphika riconduce ad agenzie cinesi, veicolati su Twitter, Facebook e Youtube, si concentrano sugli Stati Uniti d’America. Gli “utenti” denunciano il “fallimento” della democrazia statunitense e lo stato di disgrazia in cui verserebbe, comparando l’attacco di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio e la deludente gestione americana del ... Leggi su formiche (Di domenica 7 febbraio 2021) La disinformazione non vive di sole. I social network sono inondati di bot, profili automatizzati che con cadenza regolare pubblicano notizie false o alterate, solitamente coordinati in una campagna con una regia esterna. La Cina, svela un nuovo studio della società di social media analysis Graphika rilanciato da AP , ne è diventata una delle più prolifiche produttrici al mondo. E le campagne di botstanno riscuotendo un certo successo. L’ultima serie di post e video che Graphika riconduce ad agenzie, veicolati su Twitter, Facebook e Youtube, si concentrano sugli Stati Uniti d’America. Gli “utenti” denunciano il “fallimento” della democrazia statunitense e lo stato di disgrazia in cui verserebbe, comparando l’attacco di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio e la deludente gestione americana del ...

