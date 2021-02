Da Pamela Prati a Alda D’Eusanio | gli 11 vip squalificati nella storia del GF Vip

Leggi su biccy

(Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 11 al momento (mancano ancora poco più di 20 giorni alla fine dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip) i concorrenti famosi che sono statidal reality show. 5 edizioni, 93 concorrenti e come già detto ben 11 squalifiche da segnalare, da(la prima) ad(l’ultima). Nel 2016, durante la prima edizione del Grande Fratello Vip, vennero espulsie Clemente Russo. La prima (che si è candidata per tornare in gioco il prossimo anno) è stata cacciata per aver più volte infranto il regolamento (aprendo porte che non avrebbe dovuto aprire, rifiutandosi di indossare il microfono e nascondendosi negli armadi); mentre il secondo per aver pronunciato la frase “io l’avrei lasciata morta nel letto” in risposta a Stefano ...