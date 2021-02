Da domani quattro regioni in arancione, gialle tutte le altre. Bolzano in lockdown, Perugia zona rossa (Di domenica 7 febbraio 2021) Da domani, lunedì 8 febbraio, i colori delle regioni italiane cambiano di nuovo. Diciassette restano in zona gialla e quattro vanno in arancione, a seguito delle ultime analisi sull’evoluzione della pandemia di Coronavirus effettuate a livello nazionale sulla base dei dati dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts). Tra queste ultime, la Provincia autonoma di Bolzano, che però andrà in lockdown per effetto di un’ordinanza regionale del governatore Arno Kompatscher. Le regioni in zona arancione Provincia autonoma di Bolzano Umbria Puglia Sicilia Le regioni in zona gialla Provincia autonoma di ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) Da, lunedì 8 febbraio, i colori delleitaliane cambiano di nuovo. Diciassette restano ingialla evanno in, a seguito delle ultime analisi sull’evoluzione della pandemia di Coronavirus effettuate a livello nazionale sulla base dei dati dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts). Tra queste ultime, la Provincia autonoma di, che però andrà inper effetto di un’ordinanza regionale del governatore Arno Kompatscher. LeinProvincia autonoma diUmbria Puglia Sicilia Leingialla Provincia autonoma di ...

