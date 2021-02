Cruillas Palermo – Donna trovata morta in casa | ipotesi nuovo femminicidio

(Di domenica 7 febbraio 2021) Un 37enne si è presentato questa mattina in caserma. L’uomo in prima battuta ha riferito ai militari di aver trovato il cadavere della moglie nella loro abitazione in via Vanvitelli. Ma durante interrogatori confessa ai militari di aver ucciso la moglie. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio il marito a chiamare i carabinieri e

Una donna di 32 anni Piera Napoli è stata ritrovata morta nel suo appartamento. Il fatto è avvenuto nella borgata, in via Vanvitelli, a. La donna, sposata e madre è stata ritrovata morta nel bagno di casa, con diverse ferite di arma da taglio. Sul posto l'intervento del 118 e dei carabinieri che ...L'evasione afa segnare sempre numeri record, ma stavolta le cifre hanno anche un altro ... Brancaccio, Zisa, Olivuzza e Partana Mondello; quota 40 per Tommaso Natale,, Borgo Nuovo, ...Un 37enne si è presentato questa mattina in caserma. L’uomo in prima battuta ha riferito ai militari di aver trovato il cadavere della moglie nella loro abitazione in via Vanvitelli. Ma durante interr ...Una donna di 32 anni, è stata uccisa in casa a Palermo. I carabinieri hanno trovato il corpo nel bagno dell’abitazione con diverse ferite di arma da taglio. La vittima è Piera Napoli, cantante neomelo ...