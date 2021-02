Crisi Governo: “Salvini e Meloni nel ruolo di poliziotto buono e cattivo” (Di domenica 7 febbraio 2021) Imperversa in Italia la Crisi di Governo ed hanno attirato l’attenzione le figure contrapposte di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Salvini e Meloni (web source)La Crisi di Governo ha portato l‘Italia a dover cambiare esecutivo con le dimissioni del premier Conte e la venuta dell’ex presidente della Bce Mario Draghi. Si cerca quindi di trovare l’intesa sulla formazione della squadra che dovrà andare a governare la penisola nei prossimi anni e fino alle elezioni del 2023. Tanta attenzione hanno portato su di loro Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I due esponenti del centrodestra hanno infatti avuto due approcci diversa alla scelta di puntare su Draghi del presidente della Repubblica, Mattarella La ... Leggi su kronic (Di domenica 7 febbraio 2021) Imperversa in Italia ladied hanno attirato l’attenzione le figure contrapposte di Matteoe Giorgia(web source)Ladiha portato l‘Italia a dover cambiare esecutivo con le dimissioni del premier Conte e la venuta dell’ex presidente della Bce Mario Draghi. Si cerca quindi di trovare l’intesa sulla formazione della squadra che dovrà andare a governare la penisola nei prossimi anni e fino alle elezioni del 2023. Tanta attenzione hanno portato su di loro Matteoe Giorgia. I due esponenti del centrodestra hanno infatti avuto due approcci diversa alla scelta di puntare su Draghi del presidente della Repubblica, Mattarella La ...

