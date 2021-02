Crisi di governo, Zingaretti: “Rispetto la posizione della Lega e chiedo coerenza” (Di domenica 7 febbraio 2021) Zingaretti a ‘Mezz’ora in più’: “E’ stato Salvini a fare un passo indietro. Noi non ci siamo scostati più di tanto”. ROMA – E’ ormai ad un passo il dialogo tra Lega e Pd in vista del prossimo governo. Dopo l’apertura da parte di Matteo Salvini, Nicola Zingaretti ai microfoni di Mezz’ora in più non ha chiuso la porta al partito di via Bellerio: “Rispetto la loro posizione e chiedo coerenza . Non possiamo creare condizioni di una maggioranza litigiosa. E’ un passaggio delicato . In questo momento si apre una fase nuova, non c’è dubbio . Una cosa è certa: non siamo stati noi a fare un passo indietro, ma Matteo Salvini ha dato ragione al Partito Democratico“. “Siamo un punto di riferimento nella costruzione di questo governo” Mesi ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 febbraio 2021)a ‘Mezz’ora in più’: “E’ stato Salvini a fare un passo indietro. Noi non ci siamo scostati più di tanto”. ROMA – E’ ormai ad un passo il dialogo trae Pd in vista del prossimo. Dopo l’apertura da parte di Matteo Salvini, Nicolaai microfoni di Mezz’ora in più non ha chiuso la porta al partito di via Bellerio: “la loro. Non possiamo creare condizioni di una maggioranza litigiosa. E’ un passaggio delicato . In questo momento si apre una fase nuova, non c’è dubbio . Una cosa è certa: non siamo stati noi a fare un passo indietro, ma Matteo Salvini ha dato ragione al Partito Democratico“. “Siamo un punto di riferimento nella costruzione di questo” Mesi ...

