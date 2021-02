Crisi di governo, ultime news. Lega e M5S aprono a Draghi, ora l’incognita è la composizione della maggioranza. Da domani secondo giro di consultazioni (Di domenica 7 febbraio 2021) governo Draghi, le ultime notizie governo news – Sono ore decisive per la formazione del governo Draghi. Chiuso il primo giro di consultazioni, il premier incaricato domattina riceverà le parti sociali e dal pomeriggio avvierà il secondo giro di colloqui con i partiti, che si concluderà nel pomeriggio di martedì. Il nuovo governo dovrebbe vedere la luce entro la fine della prossima settimana. Resta da definire, però, la composizione della nuova maggioranza. Draghi ha incassato finora l’appoggio del Partito democratico e di Forza Italia e il Sì incondizionato di Italia Viva. Anche il Movimento 5 Stelle ... Leggi su tpi (Di domenica 7 febbraio 2021), lenotizie– Sono ore decisive per la formazione del. Chiuso il primodi, il premier incaricato domattina riceverà le parti sociali e dal pomeriggio avvierà ildi colloqui con i partiti, che si concluderà nel pomeriggio di martedì. Il nuovodovrebbe vedere la luce entro la fineprossima settimana. Resta da definire, però, lanuovaha incassato finora l’appoggio del Partito democratico e di Forza Italia e il Sì incondizionato di Italia Viva. Anche il Movimento 5 Stelle ...

