Covid | ultime notizie Perugia in zona rossa | la decisione della Regione Umbria

(Di domenica 7 febbraio 2021), ledi oggi (7 febbraio 2021) in Italia e nel mondoOGGI –In Italia sono oltre un milione le persone che hanno ricevuto la doppia dose del vaccino contro il, mentre ieri sono arrivate a Pratica di Mare circa 250mila dosi di vaccino AstraZeneca. Ma la campagna prosegue tra difficoltà e ritardi nelle consegne da parte delle case farmaceutiche (qui i dati in tempo reale). Ieri in Italia sono stati registrati 13.442 nuovi casi e 385 decessi. Di seguito tutte lesul19 in Italia e nel mondo di oggi, sabato 6 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. ? LA DIRETTA –Ore 07,00 – ...

...nelle24 ore in Italia (circa 12mila in più di ieri), con un tasso di positività del 4,7% (ieri era stato del 5,2%). Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per ilsono 2.... meglio) dal vaccino anti -. Tradotto, è terribile che il mercato non abbia reagito ... Perché stando all'ultimo report di Bank of America, lee più rischiose fra le bolle createsi sul ...I casi nelle ultime 24 ore sono 13.189 (ieri 9.660) per complessivi 2.583.790 contagiati. A cura della Redazione. Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del ...IL CASOROVIGO Focolaio nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Rovigo: oltre ai 22 pazienti, che sono stati trasferiti in blocco al San Luca di Trecenta, e oltre all'infermiere e ...