Covid, ultime news. Umbria, zona rossa nel perugino. Speranza: massima prudenza. DIRETTA (Di domenica 7 febbraio 2021) Massime restrizioni in provincia di Perugia, ritenuta a rischio. Da lunedì Sardegna in zona gialla. Weekend con misure allentate in gran parte dell'Italia: tornano a riempirsi vie dello shopping, parchi e ristoranti. Il tasso di positività cala al 4,7%. Diminuiscono i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva. Arrivate in Italia le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca

