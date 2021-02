Covid | ultime news Il bollettino | 11 641 nuovi contagi e 270 morti

(Di lunedì 8 febbraio 2021) I tamponi effettuati nelle24 ore sono 206.789: il tasso di positività sale al 5,6%. Calano terapie intensive (-3) e ricoveri ordinari (-142). Speranza invita alla massima prudenza. Zona rossa per 27 comuni in Basso Molise. Da lunedì Sardegna in zona gialla. Zone rosse nel perugino, mentre in gran parte d'Italia weekend con misure allentate : tornano a riempirsi vie dello shopping, parchi e ristoranti

