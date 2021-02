Covid | ultime news Il bollettino | 11 641 nuovi contagi e 270 morti DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 7 febbraio 2021) Massime restrizioni in provincia di Perugia, ritenuta a rischio. Da lunedì Sardegna in zona gialla. Weekend con misure allentate in gran parte dell'Italia: tornano a riempirsi vie dello shopping, parchi e ristoranti. Il tasso di positività cala al 4,7%. Diminuiscono i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva. Arrivate in Italia le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca