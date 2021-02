Covid Toscana | 668 nuovi casi | bollettino

AnsaToscana : Covid: in Toscana 668 nuovi casi, tasso positivi al 5,29%. Su 9.554 tamponi molecolari e 3.074 test rapidi effettua… - enricamaurizia : RT @qn_lanazione: Covid Toscana, Giani anticipa i dati di oggi: 668 nuovi casi / LIVE - Adnkronos : #COVID19 #Toscana, 668 nuovi casi: bollettino - qn_lanazione : Covid Toscana, Giani anticipa i dati di oggi: 668 nuovi casi / LIVE - SIENANEWS : Inizia oggi il terzo e ultimo giorno della campagna Territori Sicuri a Sinalunga con test per tutta la popolazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

"I nuovi casi" di"registrati insono 668 su 12.628 test di cui 9.554 tamponi molecolari e 3.074 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,29% (10,1% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il ...... Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna,, ... La decisione è stata presa 'alla luce dell'aumento del numero di casiin alcuni territori umbri, ...ROMA – Diciassette regioni in giallo, quattro in arancione, nessuna in rosso e nessuna in bianco. E’ il nuovo quadro dell’Italia a colori, da lunedi’ 8 febbraio, sul fronte della lotta alla pandemia, ...Roma, 7 febbraio 2021 - Domani nuovo cambio di colori nelle regioni italiane, diciassette in giallo e quattro arancione, con la novità delle micro zone rosse. Guai ad abbassare la guardia, a prescinde ...