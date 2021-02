Covid, superati i 2,3 milioni di morti nel mondo (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel mondo sono oltre 105 milioni i casi di Covid-19 e oltre 2,3 milioni il numero dei morti. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. A livello globale i contagiati sono 105.763.135 mentre il numero dei decessi si attesta a 2.309.350. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, con oltre 26,9 milioni di positivi (oltre 462 mila i morti). Seguono l’India (10,8 milioni di casi e circa 155 mila morti), il Brasile (9,4 milioni di casi e oltre 230 mila morti) e il Regno Unito (3,9 milioni di positivi e 112 mila morti). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021) Nelsono oltre 105i casi di-19 e oltre 2,3il numero dei. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. A livello globale i contagiati sono 105.763.135 mentre il numero dei decessi si attesta a 2.309.350. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, con oltre 26,9di positivi (oltre 462 mila i). Seguono l’India (10,8di casi e circa 155 mila), il Brasile (9,4di casi e oltre 230 mila) e il Regno Unito (3,9di positivi e 112 mila). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

RiccardoLuna : In 24 ore 100 mila over 80 nel Lazio si sono potuti prenotare per il vaccino anti Covid. 1) i problemi di esordio d… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #COVID19, superati i 2,3 milioni di morti nel mondo - Tele_Nicosia : Covid, superati i 2,3 milioni di morti nel mondo - MarioRo22315926 : RT @Adnkronos: #COVID19, superati i 2,3 milioni di morti nel mondo - Adnkronos : #COVID19, superati i 2,3 milioni di morti nel mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superati Coronavirus in Italia: dati bollettino del 7 febbraio 2021

LA SITUAZIONE NEL MONDO Nel mondo superati i 2,3 milioni di morti Covid. Nel Regno Unito il Premier Boris Johnson ha dichiarato che é ancora troppo altro il numero dei contagi per poter pensare di ...

Covid, Speranza: ok ai monoclonali | Tutta la provincia di Perugia in zona rossa per 14 giorni

06 feb 16:08 Superati i 2,3 milioni di morti nel mondo Il bilancio dei decessi dovuti al Covid - 19 in tutto il mondo ha superato la soglia dei 2,3 milioni, secondo i dati della Johns Hopkins. Gli ...

Covid, superati i 2,3 milioni di morti nel mondo Adnkronos Covid, altri due morti. Quasi 20mila le vaccinazioni

FERRARA. Il virus continua a circolare anche in provincia di Ferrara. E a uccidere. Nelle ultime 24 ore sono due le vittime che si aggiungono all’ormai lungo elenco di decessi d ...

Covid, superati i 2,3 milioni di morti nel mondo

Nel mondo sono oltre 105 milioni i casi di covid-19 e oltre 2,3 milioni il numero dei morti. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins ...

LA SITUAZIONE NEL MONDO Nel mondoi 2,3 milioni di morti. Nel Regno Unito il Premier Boris Johnson ha dichiarato che é ancora troppo altro il numero dei contagi per poter pensare di ...06 feb 16:08i 2,3 milioni di morti nel mondo Il bilancio dei decessi dovuti al- 19 in tutto il mondo ha superato la soglia dei 2,3 milioni, secondo i dati della Johns Hopkins. Gli ...FERRARA. Il virus continua a circolare anche in provincia di Ferrara. E a uccidere. Nelle ultime 24 ore sono due le vittime che si aggiungono all’ormai lungo elenco di decessi d ...Nel mondo sono oltre 105 milioni i casi di covid-19 e oltre 2,3 milioni il numero dei morti. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins ...