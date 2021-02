Covid, nella provincia di Napoli il maggior aumento di positivi: 942 nelle ultime 24 ore (Di domenica 7 febbraio 2021) La provincia di Napoli è quella che registra il maggior aumento di casi Covid nelle ultime 24 con 942 nuove infezioni. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute: seguono Roma (+726), Bolzano (+470), Brescia (+430), Torino (+421), Milano (+392) e Perugia (+328). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 febbraio 2021) Ladiè quella che registra ildi casi24 con 942 nuove infezioni. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute: seguono Roma (+726), Bolzano (+470), Brescia (+430), Torino (+421), Milano (+392) e Perugia (+328). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

