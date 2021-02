Covid Lazio, 920 casi e 20 morti: Roma sotto 400 contagi (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Nel Lazio si registrano 920 nuovi contagi da coronavirus e vengono segnalati altri 20 morti. A Roma, i casi scendono sotto quota 400. Sono alcuni dei dati resi noti, alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, nella videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-1.655) e oltre 13 mila antigenici per un totale di oltre 22 mila test, si registrano 920 casi positivi (-94), 20 i decessi (-18) e +3.985 i guariti - commenta l'Assessore alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021), 7 feb. (Adnkronos) - Nelsi registrano 920 nuovida coronavirus e vengono segnalati altri 20. A, iscendonoquota 400. Sono alcuni dei dati resi noti, alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D'Amato, nella videoconferenza della task-force regionale per il-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi su oltre 9 mila tamponi nel(-1.655) e oltre 13 mila antigenici per un totale di oltre 22 mila test, si registrano 920positivi (-94), 20 i decessi (-18) e +3.985 i guariti - commenta l'Assessore alla ...

