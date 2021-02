Covid Italia, scendono i morti (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 11.641 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: il totale da inizio pandemia sale a 2.636.738. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono invece 270 i decessi registrati nello stesso arco temporale, in calo rispetto ai 385 di ieri: le vittime Covid nel nostro Paese salgono a 2.636.738. L’indice di positività al 5,6%, con 206.789 tampoini effettuati. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 11.641 i nuovi casi di coronavirus registrati innelle ultime 24 ore: il totale da inizio pandemia sale a 2.636.738. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono invece 270 i decessi registrati nello stesso arco temporale, in calo rispetto ai 385 di ieri: le vittimenel nostro Paese salgono a 2.636.738. L’indice di positività al 5,6%, con 206.789 tampoini effettuati.

