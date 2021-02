Covid Italia, oggi 11.641 contagi e 270 morti: bollettino 7 febbraio (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 11.641 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 270 morti. Toscana – Sono 668 i contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. Si registrano 22 morti. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 123.860 (89,4% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 9.554 tamponi molecolari e 3.074 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Basilicata – Sono 79 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 76 riguardanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 11.641 ida coronavirus in, 7, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 270. Toscana – Sono 668 ida coronavirus in Toscana secondo ildi, 7. Si registrano 22. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 123.860 (89,4% dei casi totali).sono stati eseguiti 9.554 tamponi molecolari e 3.074 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Basilicata – Sono 79 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 76 riguardanti ...

