Covid Italia, il bollettino: 11.641 casi e 270 morti, indice di positività al 5,6% (Di domenica 7 febbraio 2021) il di oggi 7 febbraio 2021. Si registrano oggi 11.641 nuovi casi. Le vittime sono 270, a fronte delle 385 di ieri. Sono 206.789 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore ... Leggi su leggo (Di domenica 7 febbraio 2021) il di oggi 7 febbraio 2021. Si registrano oggi 11.641 nuovi. Le vittime sono 270, a fronte delle 385 di ieri. Sono 206.789 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore ...

StefanoFeltri : La grande emergenza rimossa: la variante di Covid avanza Fate una pausa dai tweet spiritosi sulle consultazioni pe… - Open_gol : A Roma è stato necessario chiudere le piazze più importanti - RaiNews : #Covid: cambia l'#Italia a colori, 17 regioni in giallo. Nuovo picco di ricoverati in #Umbria… - MyraCrystall : RT @Libero_official: La nave ong #OceanViking ottiene dal governo il via libera: 422 #migranti sbarcano ad #Augusta, 8 di loro hanno il #Co… - PaoloCaminiti1 : RT @francesco088661: #OceanViking La NAVE ha chiesto un porto sicuro ! Ha 422 CLANDESTINI; 8 risultano COVID POSITIVI. Dove APPRODERANNO ?… -