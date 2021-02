Covid, in Sicilia 574 nuovi casi e 25 morti (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 574 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.633 tamponi processati con una incidenza di positivi poco sopra il 2,3%, tasso nuovamente in discesa rispetto a ieri. La regione torna ottava nel contagio come due giorni fa. Le vittime sono state 25 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.682. Il Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 574 ipositivi al19 insu 24.633 tamponi processati con una incidenza di positivi poco sopra il 2,3%, tasso nuovamente in discesa rispetto a ieri. La regione torna ottava nel contagio come due giorni fa. Le vittime sono state 25 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.682. Il

batmar : RT @GHINODITACCO18: L’Italia ha concesso ai criminali scafisti della #OceanViking di attraccare in Sicilia (zona arancione) con 400 clandes… - HHemsy : RT @GHINODITACCO18: L’Italia ha concesso ai criminali scafisti della #OceanViking di attraccare in Sicilia (zona arancione) con 400 clandes… - 1966tato : RT @GHINODITACCO18: L’Italia ha concesso ai criminali scafisti della #OceanViking di attraccare in Sicilia (zona arancione) con 400 clandes… - SuaPutinita : RT @GHINODITACCO18: L’Italia ha concesso ai criminali scafisti della #OceanViking di attraccare in Sicilia (zona arancione) con 400 clandes… - MaxM61631825 : RT @GHINODITACCO18: L’Italia ha concesso ai criminali scafisti della #OceanViking di attraccare in Sicilia (zona arancione) con 400 clandes… -