Covid, in Lombardia 58 decessi: a Bergamo 50 nuovi contagiati (Di domenica 7 febbraio 2021) Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-73). A fronte di 27.624 tamponi effettuati, sono 1.515 i nuovi positivi (5,4%). I guariti/dimessi sono 926. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 27.624 (di cui 22.606 molecolari e 5.018 antigenici) totale complessivo: 5.879.680 – i nuovi casi positivi: 1.515 (di cui 109 'debolmente positivi') – i guariti/dimessi totale complessivo: 473.192 (+926), di cui 3.297 dimessi e 469.895 guariti – in terapia intensiva: 358 (+4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.467 (-73) – i decessi, totale complessivo: 27.453 (+58) I nuovi casi per provincia: Milano: 392 di cui 141 a Milano città; Bergamo: 50; Brescia: 430; Como: 78; Cremona: 54; Lecco: 43; Lodi: 36; Mantova: 91; Monza e Brianza: 130; Pavia: 78; Sondrio: 27; Varese: 73.

