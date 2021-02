Covid, il virologo Perno: “Bisogna mettere il virus in una tonnara. Le varianti? Quella che scappa al vaccino potrebbe arrivare dalla pressione selettiva. Bisogna immunizzare tutti il prima possibile” (Di domenica 7 febbraio 2021) “mettere il virus in una camera della morte, come in una tonnara”. Carlo Federico Perno, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia del Bambino Gesù di Roma, usa un’immagine forte, “cruenta” per spiegare che con Sars Cov 2 Bisogna essere spietati e vaccinare il più velocemente possibile il maggior numero di persone possibile. Questo perché il vero pericolo potrebbe arrivare da una variante del coronovirus generata dalla pressione selettiva esercitata dal vaccino stesso, magari perché utilizzato in modo improprio. Un’azione che deve essere feroce come del resto è la malattia che a oggi in Italia ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) “ilin una camera della morte, come in una”. Carlo Federico, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia del Bambino Gesù di Roma, usa un’immagine forte, “cruenta” per spiegare che con Sars Cov 2essere spietati e vaccinare il più velocementeil maggior numero di persone. Questo perché il vero pericoloda una variante del coronogenerataesercitata dalstesso, magari perché utilizzato in modo improprio. Un’azione che deve essere feroce come del resto è la malattia che a oggi in Italia ha ...

