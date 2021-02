Covid e cultura, Ricciarelli: “Draghi aiuti noi artisti” (Di domenica 7 febbraio 2021) “Se andiamo avanti così, ci troveremo in una situazione tragica”. E’ l’appello che Katia Ricciarelli rivolge, tramite l’Adnkronos, a Mario Draghi, nel momento in cui l’economista è al lavoro per formare il nuovo governo. “Un anno è tanto. Sa cosa significa stare un anno fermi? Stare a guardare il tramonto alla finestra e sperare che arrivi il giorno dopo e le cose cambino? Ho fiducia in Draghi, al quale chiedo di considerare la posizione di noi artisti e salvare la cultura del Paese”. “Abbiamo capito ormai che il settore della cultura viene considerato meno di zero -è l’allarme lanciato del soprano- invece è l’anima del Paese. Noi siamo considerati dei giullari che fanno ridere, nel mio caso cantano, ma non soffrono. Non è così. Soprattutto i giovani, che fanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021) “Se andiamo avanti così, ci troveremo in una situazione tragica”. E’ l’appello che Katiarivolge, tramite l’Adnkronos, a Mario, nel momento in cui l’economista è al lavoro per formare il nuovo governo. “Un anno è tanto. Sa cosa significa stare un anno fermi? Stare a guardare il tramonto alla finestra e sperare che arrivi il giorno dopo e le cose cambino? Ho fiducia in, al quale chiedo di considerare la posizione di noie salvare ladel Paese”. “Abbiamo capito ormai che il settore dellaviene considerato meno di zero -è l’allarme lanciato del soprano- invece è l’anima del Paese. Noi siamo considerati dei giullari che fanno ridere, nel mio caso cantano, ma non soffrono. Non è così. Soprattutto i giovani, che fanno ...

