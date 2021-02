Covid, 2,5 milioni vaccinati in Italia (a oltre 1 milione entrambe le dosi). Campania la regione più virtuosa (Di domenica 7 febbraio 2021) Alle ore 8 di questa mattina in Italia erano state somministrate 2.517.090 dosi di vaccino contro il Covid-19. Nel dettaglio, come emerge dal report sulla campagna vaccinale, 1.100.867 sono i concittadini che hanno già ricevuto entrambe le dosi del siero, necessarie per garantire la copertura completa dal virus. Stabile la percentuale delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate nelle strutture regionali: il dato nazionale si assesta all’86,8 per cento, con alcune regioni virtuose, come Piemonte Marche e Campania, dove questa percentuale supera il 94 per cento. Con l’avvio della fase due della campagna di vaccinazione, in alcuni territori è già iniziata la somministrazione del siero a soggetti over 80: sono già 18.815 coloro che si sono sottoposti alla ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 febbraio 2021) Alle ore 8 di questa mattina inerano state somministrate 2.517.090di vaccino contro il-19. Nel dettaglio, come emerge dal report sulla campagna vaccinale, 1.100.867 sono i concittadini che hanno già ricevutoledel siero, necessarie per garantire la copertura completa dal virus. Stabile la percentuale dellesomministrate rispetto a quelle consegnate nelle strutture regionali: il dato nazionale si assesta all’86,8 per cento, con alcune regioni virtuose, come Piemonte Marche e, dove questa percentuale supera il 94 per cento. Con l’avvio della fase due della campagna di vaccinazione, in alcuni territori è già iniziata la somministrazione del siero a soggetti over 80: sono già 18.815 coloro che si sono sottoposti alla ...

